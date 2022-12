Guerra, Putin mostra i muscoli: nuovi missili ipersonici Zircon per la flotta della Russia

21 dicembre 2022 a

La flotta russa sarà dotata a partire dai primi giorni di gennaio di nuovi missili da crociera ipersonici Zircon. Ad annunciarlo è stato il presidente russo, Vladimir Putin parlando al consiglio del ministero della Difesa russo convocato per parlare con gli alti ufficiali del suo Paese durante l’offensiva militare ucraina: «All’inizio di gennaio del prossimo anno, la fregata ammiraglio Gorshkov della flotta dell’Unione Sovietica, entrerà in servizio di combattimento con gli ultimi sistemi missilistici ipersonici con base sul mare Zircon che non hanno analoghi al mondo».

Il missile Zircon è progettato per neutralizzare unità navali maggiori tra cui portaerei, incrociatori e cacciatorpediniere, ed è inoltre ritenuto in grado di intercettare obiettivi sia marini che terrestri ad una distanza non inferiore a 1.000 km di distanza, può viaggiare a velocità prossime a Mach 9 e ad altitudini comprese fra i 30 e i 40 km dove l'aria è più rarefatta e l'attrito inferiore. È un missile da crociera ipersonico, a corpo portante, dotato di booster a combustibile solido, che accelera il missile a velocità supersoniche, e di motore scramjet a combustibile liquido che lo accelera a velocità ipersoniche. Un’arma che fa davvero paura ai nemici della Russia.