L'imprenditore di Latina: "Se faccio uscire gli anticorpi monoclonali da qui mi arrestano"

Anticorpi monoclonali, vaccini e coronvirus, il caos continua. Arriva la denuncia di Aldo Braca, titolare della Bsp Pharmaceuticals, l'azienda di Latina da cui partono i camion refrigerati che trasportano gli anticorpi monoclonali della Eli Lilly in tutto il mondo, tranne l'Italia.

“Anche io - racconta Braca al Fatto Quotidiano - ho dei parenti che si son presi il Covid. Ma ho anche mille dipendenti che controllo tutte le mattine e tanti si sono ammalati fuori di qui, rischiando la vita. Dal mio impianto esce il farmaco che può guarirli subito. Ma se lo porto fuori da questo cancello succede che mi arrestano, perché in Italia non è autorizzato”.

L’Aifa non ha infatti concesso il via libera per il farmaco, ritenuto utile nella cura del Covid. Gli ultimi studi pubblicati confermano una riduzione del rischio di morte del 70% ma le fiale da Latina vanno in Francia per l’etichettatura e poi negli ospedali di Stati Uniti, Canada, Israele, Germania, Inghilterra e Ungheria. Non in quelli italiani. “Non ci dormo la notte, da quando ho iniziato a mandare via il prodotto. Mi fa incazzare non una, ma dieci volte. L’Italia deve darsi una mossa”.

