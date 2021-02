Vaccinazioni over 80, il sito è già ko. La protesta esplode sui social

Damiana Verucci 01 febbraio 2021 a

Sito bloccato, numeri per prenotare che risultato inattivi o neanche squillano. Ecco l’esordio della campagna di vaccinazione nel Lazio che doveva avere il via con la prenotazione per gli over 80 dal primo febbraio ma che di fatto, almeno fino a questa mattina, e’ ancora al palo. La protesta sta già viaggiando sui social con migliaia di utenti che lamentano di aver messo la sveglia all’alba per prenotare il vaccino ma che non sono riusciti neanche a collegarsi al sito di salute Lazio.

Eppure la pubblicità della campagna di vaccinazione nel Lazio parlava chiaro: sito per le prenotazioni online attivo dal primo febbraio e per le persone in difficoltà disponibili anche il numero verde 800 118 800 (dove invece c’è un disco che chiede di riprovare domani) e il numero 06. 164161841, che invece neanche squilla.

