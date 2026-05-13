Lo stile scandinavo incontra la moda

VOLVO

Massimiliano Vitelli 13 maggio 2026 a

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Il mondo dell’auto, un tempo relegato ad appassionati di cilindri e pistoni, è oggi ricco di argomenti, così tanto da rendersi protagonista di eventi prestigiosi come la Design Week di Milano. Tra i tanti appuntamenti interessanti della kermesse, uno davvero speciale si è svolto presso il Volvo Studio, che si conferma una location d’eccezione della città. Qui, in uno spazio trasformato in laboratorio di idee, l’automobile ha incontrato il design, nello specifico quello scandinavo, regalando ai presenti una nuova visione del rapporto tra moda e mobilità.

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Protagoniste della mattinata, le designer di Volvo Cars Cecilia Stark e Rekha Meena, che hanno condotto i presenti in un viaggio tra tessuti e materiali interessante e curioso. Cecilia Stark, Senior Design Manager Strategy, e Rekha Meena, Responsabile CMF Design (Color, Materials, Finish), hanno esplorato le fonti di ispirazione del design Volvo attraverso esempi concreti legati ai più recenti modelli della casa, EX60 su tutti.

Sono stati presentati campioni di materiali con uno sguardo sul percorso che va dall’ispirazione alla realizzazione, passando dalla qualità che caratterizza la moderna espressione stilistica di Volvo. In passato, l’auto era solo un mezzo di trasporto, ora è un anche un «luogo» nel quale vivere esperienze e allora spazio a colori, materiali di pregio e finiture top. Per Volvo, la è la principale fonte di ispirazione, le condizioni di luce nordiche, i paesaggi, le atmosfere della Scandinavia.

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A esemplificare tale approccio le designer di Volvo Cars hanno presentato le diverse «stanze» che corrispondono gli ambienti interni della EX60, nonché la palette di colori esterni complementari agli ambienti interni. Ogni ambiente è infatti abbinato a una tonalità esterna coordinata con colori ispirati alla Natura: Dawn, leggerezza e serenità; Rye, minimalismo caldo con profondità; Cardamom, calore ed energia; Carbone, profondità e raffinatezza.