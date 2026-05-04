Il Biscione ad Arese rinnova la sfida

ALFA ROMEO

Fabrizio Cicciarelli 04 maggio 2026 a

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Trentacinque anni insieme dentro una nuova sfida. Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich è la naturale evoluzione del legame tra il Biscione di Arese la squadra corse diventata ormai un pilastro della Motor Valley. La combinazione tra DNA sportivo Alfa la competenza tecnica della Scuderia diventa emozione sull’asfalto del circuito di Varano de’ Melegari, attraverso molteplici esperienze di guida su misura per ogni gusto e livello di preparazione.



Un’offerta che spazia dalla sportività alla sicurezza, il tutto declinato in funzione della gamma Alfa Romeo: dalla compatta sportiva Junior al C-SUV Tonale, dalla berlina ad alte prestazioni Giulia al D-SUV Stelvio, la scelta copre ogni motorizzazione che sia 100% elettrico, turbo benzina, turbo diesel o ibrido.

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Alfa Romeo Driving Academy propone quattro livelli di esperienza di guida, pensati per piloti di ogni profilo e livello di preparazione: Guida Sicura, la base di ogni percorso, per affinare la reattività e gestire le situazioni critiche con lucidità; Guida Evoluta, per chi vuole approfondire la conoscenza del mezzo e ampliare i propri limiti in sicurezza; Guida Sportiva, un'esperienza ad alta intensità per scoprire le potenzialità dinamiche dell'auto; e infine Guida Avanzata, il livello più alto, riservato a chi vuole portare la propria tecnica di guida vicino all'eccellenza.

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Una vera e propria accademia in cui sviluppare la connessione uomo-macchina, come nell’intento del fondatore Andrea de Adamich, compianto ex pilota di Formula 1 e figura di riferimento pioniere della formazione alla guida sicura e sportiva in Italia.

«Diventare Alfa Romeo Driving Academy dopo 35 anni di partnership - aggiunge Gordon de Adamich - rappresenta un riconoscimento dei valori che accomunano le nostre realtà: passione, sicurezza, tecnologia e sportività. Perché a prescindere dagli obiettivi che i partecipanti ai Corsi ed alle Experience della Academy si possano porre, portare una Alfa Romeo ai suoi limiti nella sicurezza di un Autodromo è una esperienza che merita di essere vissuta!».

