Il carattere unico di Ypsilon

Tiziano Carmellini 27 aprile 2026 a

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Personalità, comfort e una semplicità di utilizzo che ne ha fatto nel corso degli anni uno dei suoi punti di forza. E’ la nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, versione equipaggiata con una motorizzazione turbo a benzina da 100 CV, abbinata «rigorosamente» al cambio manuale a sei marce che assicura una guida diretta e concreta, perfettamente coerente con le esigenze della mobilità quotidiana. Del resto una ricerca sullo stile di guida, vede fissata al 70% la quota degli italiani favorevole al cambio manuale all’insegna di quel «comodo» e «facile» che continua ad essere la carta vincente: la motorizzazione benzina non elettrificata mantiene una presenza stabile nel segmento delle city-car.- I volumi di vendita non cedono perché esiste un pubblico numeroso che considera questa scelta la più equilibrata per il proprio stile di vita e per i propri costi di utilizzo.

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Ritrovare la stessa facilità di sempre in qualcosa di molto più ricco e confortevole è la missione che si è data la Nuova Ypsilon Turbo 100 che vuole rispondere esattamente a questa necessità. Una sorta di «ritorno al passato» in un'epoca dove l'automazione guadagna terreno su ogni fronte, c'è ancora chi cerca un rapporto diretto con la propria auto, così come chi sceglie di ascoltare un vinile, di scrivere a mano o di preparare il caffè con la moka: non per nostalgia, ma per la consapevolezza e il piacere di mantenere il controllo.

Insomma uno stile di vita, e quindi di guida, che riporta il guidatore al centro.

Sotto al cofano della piccola Lancia batte un «cuore» molto interessante: si tratta di un tre cilindri turbo benzina da 1.199 cm³, da 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min e una coppia massima di 205 Nm già disponibile a 1.750 giri. Merito del turbocompressore a geometria variabile, che ottimizza la risposta ai bassi regimi garantendo ripresa pronta e progressiva che la spinge fino a 194 km/h di velocità massima.

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La nuova motorizzazione si posiziona su tutti gli allestimenti con un prezzo di listino di 3.000 euro inferiore rispetto alle corrispondenti versioni ibride.

Uno spot con Greta Ferro protagonista lancerà la nuova campagna promozionale in onda dal 10 maggio per l’auto che arriverà nei concessionari nella prima metà di maggio al costo di 25.200 euro, inclusa messa su strada di 1.000 euro, inoltre accedendo alle soluzioni finanziarie dedicate, si può avere a 15.950 euro e canoni mensili da 99 euro.

