La doppietta ibrida della Renault

NUOVE ESPACE E RAFALE

Massimiliano Vitelli 04 maggio 2026 a

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Doppietta ibrida per Renault. La casa della losanga scende in strada con due modelli del segmento D pronti ad unire il piacere di guida al risparmio, tutto strizzando l’occhio al green. Espace e Rafale sono due vetture che dimostrano come la tecnologia ibrida sia al momento la più performante ed anche la più apprezzata dal mercato, soprattutto da chi non ha ancora la forza mentale per abbandonare definitivamente il termico per passare al full electric.



Abbiamo provato entrambe le vetture in un percorso misto tra Milano e Varese, tra percorrenze in città e in tratti autostradali. Espace E-Tech 200, suv ibrido a 5 o 7 posti che parte sempre in elettrico, ha evidenziato fin da subito un’auto agile, con il passaggio tra elettrico e termico quasi impercettibile. Nella modalità Eco si privilegia il tenere a bada i consumi, in quella Sport ci si diverte di più. Per chi vuole invece un viaggio in pieno relax, selezionare Comfort è l’operazione perfetta. Se si cerca una modalità di guida unica, ecco Perso, che permette gestire la vettura secondo il proprio stile.

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Renault mette nero su bianco che Espace consuma 4,8 l/100 km, emette 109 g di CO2/km e può percorrere fino a 1.100 km con un pieno (batteria carica e serbatoio pieno). Il sistema di trazione unisce un propulsore benzina turbo 1.2 tre cilindri da 130 CV a due unità elettriche: una da 50 kW (70 CV) con 205 Nm, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V, e uno starter generator ad alta tensione da 25 CV e 50 Nm.

Su Rafale 4x4, invece, troviamo un sistema hyper hybrid plug-in ricaricabile da 300 CV. La batteria, da 22 kWh, consente fino a 105 km in modalità 100% elettrica.

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La Rafale, secondo i valori emersi dal ciclo WLTP, consuma 1,7/2 litri/100 km con batteria carica e 5,9 l/100 km a batteria scarica. Il motore termico è un 1.2 tre cilindri da 110 kW (150 CV) e 230 Nm. Alla guida, il 4Control Advanced con ruote posteriori sterzanti che aumenta l'agilità in curva e riduce gli spazi di manovra, la trazione integrale che ottimizza la marcia e soltanto nella versione Atelier Alpine, è disponibile una sospensione intelligente attiva con camera predittiva, fa la differenza regalando forza e tenuta di strada davvero di alto livello.

I prezzi, Espace Full Hybrid E-Tech 200 CV parte da 42.900 euro, Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 CV da 52.900 euro.