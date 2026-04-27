Glb il suv compatto alla spina

Massimiliano Vitelli 27 aprile 2026 a

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Comfort, rispetto per la natura, eleganza e prestazioni. Mercedes Glb 100% elettrica è tutto questo e anche qualcosa in più. Il nuovo Suv compatto di segmento C della casa della Stella, realizzato sulla piattaforma Mma (progettata principalmente per veicoli elettrici, ma flessibile anche per motorizzazioni ibride), è un’esperienza da vivere, non solo un mezzo per spostarsi dentro o fuori la città.

Cresciuta rispetto alla generazione precedente, in particolare nel passo che è aumentato di 6 centimetri, Mercedes Glb 100% elettrica è una macchina che non passa inosservata. L’impatto visivo è di quelli che colpiscono, grazie a linee decise e muscolari che le regalano un aspetto imponente e al contempo raffinato.

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La calandra, contraddistinta dalla mascherina con 94 stelle Led animate individualmente in look cromato, è sicuramente ciò che colpisce di più, i rivestimenti dei passaruota e le protezioni sottoscocca a vista, sia davanti sia dietro, suggeriscono di non sottovalutare lo spirito d’avventura che si nasconde dietro il look dell’eccellenza. Una volta a bordo, si percepisce subito l’altissima attenzione alla comodità e all’eleganza. Il triplice schermo uno da 10,25 pollici per il guidatore, un centrale da 14 pollici e un altro, sempre da14 pollici per il passeggero, gode del MBUX. La piattaforma multimediale basata sull’intelligenza artificiale che interagisce perfettamente con l’uomo e si attiva attraverso l’ormai famoso “Hey Mercedes”. Il bagagliaio della Glb 100% elettrica ha una capacità di ben 540 litri (480 litri nella versione 7 posti) che diventano 1.715 abbattendo i sedili (1.605 nella 7 posti). A questi si aggiunge un frunk da 127 litri sotto il cofano. La gamma di modelli Glb 100% elettrica è composta da tre versioni con due tipi di batteria; Glb 200, batteria da 58 kWh, per un’autonomia di 431 chilometri, Glb 250+, batteria da 85 kWh con un’autonomia fino a 631 chilometri e Glb 350 4MATIC, sempre con batteria da 85 kWh e, in questo caso, con autonomia di 614 chilometri. Quattro, invece, gli allestimenti: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus.

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La prova su strada ci ha fatto immediatamente capire che nonostante le proporzioni generose, la Mercedes Glb 100% elettrica è agile e si guida in pieno relax sia nei tratti autostradali sia in quelli cittadini. Il percorso ci ha condotto fino alle alture di Fai della Paganella dove, grazie all’elettrico, siamo potuti entrare con la vettura all’interno dello splendido Parco del Respiro senza inquinare né con le emissioni né con il rumore. La nuova Glb 100% elettrica si può acquistare a partire da 53.298 euro.