Genesis lusso Made in Corea

GRUPPO HYUNDAI

Simone Vitta 13 maggio 2026 a

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Genesis sbarca in Italia e fa sul serio da subito. Il marchio di lusso della Hyundai, trasporta nel nostro Paese il concetto della tradizionale ospitalità coreana denominata «Son-nim». Un’idea attorno alla quale ruota un intero sistema, perché i coreani fanno proprio dell’ospitalità uno dei loro punti di forza.

Non a caso le tre nuove proposto del gruppo, tutte full electric, fanno del comfort interno e del piacere di guida uno dei must di Genesis.



Il primo modello d’«attacco» è il GV60 che rappresenta l’espressione più avanzata di Genesis nel segmento dei Suv compatti alto di gamma: attenzione al dettaglio, qualità percepita e cura degli abbinamenti di materiali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di vita a bordo di livello superiore.

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GV60 è proposta con batteria da 84 kWh e una gamma di potenze che arriva fino a 490 CV, con trazione posteriore o integrale a seconda dell’allestimento. L’autonomia raggiunge fino a 561 km (WLTP). La ricarica ultra-rapida consente di passare dal 10 all’80% in circa 18 minuti, grazie all’architettura a 800 Volt.

Salendo di categoria Genesis propone il fratello maggio denominato GV70: Suv di segmento D che fonde le caratteristiche distintive della casa in fatto di stile ed eleganza e una esperienza di vita a bordo eccellenti.

Questo modello introduce soluzioni pensate per rendere la guida più coinvolgente e l’esperienza più intuitiva. Tra queste, Drift Mode per una gestione dinamica più sportiva e Boost Mode, attivabile dal volante per ottenere per alcuni secondi il massimo delle prestazioni.

La GV70 è proposta con trazione integrale e batteria da 84 kWh su tutti i livelli di allestimento. Il modello sviluppa una potenza complessiva fino a 490 CV (con modalità Boost) e l’autonomia raggiunge fino a 479 km (WLTP).

Infine la G80 si distingue per una presenza calma e autorevole, per la capacità di trasformare ogni spostamento in un tempo dedicato, fluido e protetto. Una sorta di limousine che si pone al centro del mercato sfidando la concorrenza con un prezzo, per il tipo di prodotto, assolutamente competitivo: e vista la qualità complessi va lo farà davvero. Si tratta di un berlinone con interni spaziali e cura dei particolari maniacale.

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Anche lei 100% elettrica a trazione integrale, con una potenza complessiva di 370 CV (272 kW). La batteria da 94,5 kWh supporta architettura di ricarica a 400V e 800V. L’autonomia nel ciclo combinato WLTP raggiunge fino a 570 km.

Infine i prezzi; la GV60 parte da 56.400 euro, la GV70 da 69.900 euro, mentre la G80 si può avere a cifre da 81.800 euro.