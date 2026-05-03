Francesca Albanese, il comizio ProPal e pro migranti al 1° maggio di Taranto

03 maggio 2026

"Il giorno dei lavoratori va commemorato e non festeggiato, come si fa a 500 km da qui". Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese, dal palco del Concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto punge l'evento di Piazza San Giovanni dei sindacati confederati e arringa la folla su lavoro e migranti, ovviamente srotolando un filo rosso tra la Puglia a Gaza. "Per me questo - ha detto riferendosi al concertone e ai morti sul lavoro - non è un gesto simbolico ma un tributo ai caduti dell'Ilva come ai caduti in Palestina".