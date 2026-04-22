Arriva la Nuova Smart: ecco come sarà

CITY CAR ELETTRICA

Tiziano Carmellini 22 aprile 2026 a

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La lunga attesa è terminata, la piccola Smart è pronta a tornare e allungare la sua lunga striscia di successi. Smart, brand contemporaneo premium di veicoli elettrici, ha segnato un nuovo capitolo della propria evoluzione in occasione dello smart Global Brand Event tenutosi a Pechino. Sotto il motto “Change of Perspectives”, l’evento ha visto protagonisti il debutto globale dell’attesissima smart Concept #2 e la prima mondiale della smart #6 EHD, mostrando come smart stia accelerando attivamente i propri piani di espansione. Attraverso un’esposizione e una presentazione fortemente orientate al design, il management internazionale del brand ha evidenziato la crescita strategica del portafoglio prodotti, che nel corso dell’anno passerà da tre a cinque modelli a livello globale.

Accanto alle affermate smart #1, #3 e #5, l’intera gamma unisce perfettamente l’ingegneria premium intelligente di smart con lo stile distintivo del Mercedes-Benz Global Design Team. Diversi nel carattere ma uniti nello spirito, tutti i modelli della famiglia smart incarnano il DNA del marchio. Con un invito aperto a cambiare prospettiva, smart ispira una community globale a liberarsi dai vincoli tradizionali della mobilità urbana e a ridefinire uno stile di vita aperto, basato su praticità, indipendenza e sostenibilità.

Un sogno chiamato Amalfi

In anteprima globale, smart ha svelato la smart Concept #2, prima espressione fisica della futura smart #2 completamente elettrica. Guidata dalla filosofia stilistica del brand “Love, Pure, Unexpected”, la Concept #2 è stata sviluppata interamente dal Mercedes-Benz Global Design Team. Adottando un approccio unico definito “Function becomes Fashion”, eleva la city car oltre la pura funzionalità. A giugno verrà svelata fisicamente alla stampa a Roma il nuovo concept, ma la vettura dovrebbe essere disponibile non prima della prima metà del 2027.

Ridotta alla sua essenza, la silhouette pura e compatta diventa una tela ideale per l’individualità. Questo approccio prende forma attraverso volumi generosi, una distintiva livrea bicolore bianco opaco e oro caldo, dettagli in pelle di alta qualità e sorprendenti elementi nascosti che emergono da superfici traslucide. Realizzata sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), la futura smart #2 rappresenterà la reinterpretazione definitiva della city car a due posti.

Alfa Romeo, il bello viene in pista

“Per me è un momento molto speciale presentare la smart Concept #2 come prima visione concreta della reinvenzione della nostra iconica due posti. Il Global Brand Event rappresenta un importante punto di partenza per questo nuovo capitolo di smart, che raggiungerà un momento chiave in Europa il prossimo autunno. La Concept #2 unisce creatività e passione del nostro team di design Mercedes-Benz e offre una chiara visione delle caratteristiche future della smart #2. È un’auto progettata intorno al modo in cui i clienti europei vivono e si muovono: con semplicità, agilità ed efficienza" ha detto Wolfgang Ufer, CEO smart Europe.

Kai Sieber, Head of Design smart presso Mercedes-Benz, ha aggiunto: “Crediamo che una city car debba essere più di una semplice soluzione: deve suscitare emozioni. Portando avanti l’eredità del design iconico della fortwo, la Concept #2 traduce la nostra forte personalità in una nuova era in cui ‘Function becomes Fashion’. Non si tratta solo di praticità intelligente, ma di una vera estensione dell’identità personale.”

Oltre all’estetica iconica, la Concept #2 è stata progettata per dimostrare come offrire prestazioni urbane senza compromessi. Il modello concept presenta la configurazione tipica smart “ruote agli angoli”, che massimizza lo spazio interno. La smart Concept #2 garantisce inoltre un’agilità straordinaria, con un raggio di sterzata di appena 6,95 metri, ideale per la mobilità urbana.

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Il concept è pensato per essere alimentato dalla nuova piattaforma ECA sviluppata da smart, che stabilirà nuovi standard nelle prestazioni elettriche moderne. Con la Concept #2, il brand prevede un’autonomia fino a circa 300 chilometri e una ricarica rapida in corrente continua dal 10% all’80% in meno di 20 minuti. Il modello integra inoltre funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), per supportare uno stile di vita urbano sempre connesso.

Molto atteso dagli utenti urbani di tutto il mondo, il modello di serie della smart #2, erede della fortwo, farà il suo debutto mondiale al Salone di Parigi nell’ottobre 2026. Segnando l’ingresso di smart nel segmento delle berline fastback premium, la smart #6 EHD ha fatto il suo debutto mondiale al Global Brand Event 2026 e sarà lanciata inizialmente in esclusiva sul mercato cinese. Progettata dal Mercedes-Benz Global Design Team, la smart #6 EHD combina spazio interno di livello executive con una silhouette elegante e aerodinamica ispirata allo squalo, offrendo una presenza raffinata da ferma e dinamica in movimento.