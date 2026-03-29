Volvo EX60 il SUV elettrico svedese

AUTONOMIA DA 660 KM

Massimiliano VItelli 29 marzo 2026 a

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Volvo mette sull’asfalto la nuova EX60, il SUV di medie dimensioni che mixa l’eleganza ad uno stile minimal, ma super rifinito. La EX60 è la prima vettura del marchio svedese ad essere realizzata sulla terza generazione della piattaforma SPA e, come tutte le elettriche Volvo, avrà una garanzia di tre anni o 100 mila chilometri. In attesa di vederla per le strade italiane, abbiamo avuto la possibilità di ammirarla staticamente all’interno dell’ormai collaudatissimo Volvo Studio di Milano e l’impatto è stato davvero ottimo. Solida e dalle linee decise, la EX60 si presenta con un frontale basso nel quale si evidenzia la mascherina chiusa. I fari sono quelli iconici a forma di Martello di Thor, il tetto è leggermente spiovente e i fanali posteriori sono sottili e a sviluppo verticale.

La prima impressione che si ha è di una vettura forte, con personalità e sicuramente riconoscibile. A bordo, la plancia è davvero essenziale (che non è un difetto, anzi) e ospita, oltre ad un cruscotto digitale da 11.4”, uno schermo centrale posto in posizione orizzontale da 15” che gestisce un sistema multimediale ricchissimo. La grande bellezza arriva da Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che permette all’utilizzatore di dialogare davvero con l’auto.

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Dimenticatevi gli ormai obsoleti sistemi super-rigidi che necessitavano di domande precise e che davano risposte monocorde e troppo computeristiche. Grazie a Gemini, il futuro è sempre più adesso, tanto che si parla oggi di una vettura che ospiterà almeno due passeggeri, chi la guida e l’IA. Intanto, per salirci a bordo, addio alle vecchie maniglie, classiche o a scomparsa. Volvo utilizza ora delle alette piccole e decisamente non impattanti, posizionate nella parte alta degli sportelli, un sistema innovativo, comodo e pratico. La EX60 ha un bagagliaio spaziosissimo che parte da 523 litri per arrivare a 1.647 quando vengono reclinati i sedili posteriori. Non avendo un motore termico, questa 100% elettrica ha un ulteriore spazio per lo stoccaggio nel cofano anteriore, dove c’è la possibilità di sfruttare altri 58 litri. Una novità molto importante della EX60 riguarda la sicurezza a bordo, nello specifico l’utilizzo delle cinture di sicurezza multi-adattive.

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Grande attenzione anche all’ambiente. La EX60 è la Volvo con la più bassa impronta di CO2 insieme alla piccola EX30 ed ha la più alta percentuale di materiali di riciclo impiegati su una vettura dalla casa svedese: il 72%. La Volvo EX60 arriva sul mercato in tre versioni di potenza.

La P6, a trazione posteriore, ha 376 Cv, la P10 e la P12, entrambe bimotore 4x4, hanno rispettivamente 510 e 680 CV. Tre, anche le batterie. La P6 monta quella da 80 kWh che permette 620 chilometri di autonomia, la P10 quella da 91 kWh con 660 chilometri di autonomia e la P12 quella da 112 kWh con 810 chilometri di autonomia. La ricarica è garantita, per tutte le versioni, da 10% a 80% in 20 minuti.

Prezzi a partire da 65.350 euro.