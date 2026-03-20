La Hyundai Ioniq 6 si rifà il look

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Fabrizio Cicciarelli 20 marzo 2026 a

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È tempo di ritocchi per la Hyundai Ioniq 6, che a tre anni dal lancio in Italia cambia in superficie e sottopelle. Fuori la berlina elettrica si è rifatta il trucco diventando ancor più filante e sportiva, soprattutto nell’allestimento N Line, dentro ha aumentato l’autonomia con nuove batterie che promettono fino a 680 km di percorrenza.

Il restyling di metà carriera rinnova la sfida che Hyundai ha lanciato con la Ioniq 6. Farsi largo tra le berline di segmento D con una vettura tutta elettrica è un traguardo ambizioso, che la casa sudcoreana vuole raggiungere coniugando stile e piacere di guida.

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Quanto a design la Ioniq 6 fa centro, estremizzando i concetti aerodinamici sia per forma che per sostanza. I nuovi gruppi ottici sdoppiati prendono il posto dei vecchi proiettori anteriori e rendono il frontale più aggressivo, con le luci diurne che ‘tagliano’ il muso e i fari inglobati nella mascherina. Al posteriore sparisce il doppio spoiler, a vantaggio di un profilo più pulito e filante che si traduce in un Cx di 0,21, un coefficiente di resistenza tra i più bassi sul mercato - anche per il sottoscocca carenato e i flap attivi all’anteriore - che va a tutto vantaggio dell’autonomia. La lunghezza aumenta di circa 7,5 cm, qualcosa in più nella versione N Line, con paraurti e minigonne laterali di colore nero e differenti luci posteriori che danno una caratterizzazione sportiva alla vettura.

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Una sensazione che prosegue all’interno, a partire dal volante a tre razze ripreso dalla Ioniq 5 N, anche se il vero obiettivo di Ioniq 6 è abbinare il piacere di guida (le prestazioni da sportiva arriveranno con la Ioniq 6 N) a lunghe percorrenze. La berlina sudcoreana sa essere brillante, soprattutto in modalità Sport, ma nella guida quotidiana offre comfort ai passeggeri (dietro i più alti soffrono la linea spiovente del tetto) e autonomie interessanti: spiccano i 680 km con la batteria da 84 kWh a trazione posteriore (521 per con batteria da 63 kWh, 570 per la dual motor 84 kWh a 4 ruote motrici) con ricarica dal 10-80% in soli 18 minuti.

