Nissan Micra, "scossa" per la città

city elettrica

23 marzo 2026 a

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Sbarca a Roma, per il primo approccio con le strade di una grande città la sesta generazione di Micra ora 100% elettrica. Un successo lungo una vita che si rinnova, dopo trenta anni per rilanciare la sfida al segmento B: quello che in Italia fa i numeri maggiori.



La vettura risponde appieno a quelle che sono le sue prerogative sin dalla nascita, auto perfetta per muoversi in città, in grado di trasmettere sicurezza e manegevolezza senza compromessi. E, pur essendo elettrica, non si pone limiti con un’autonomia di tutto rispetto. Disponibile con batteria dal 40 o 52 kWh, è progettata per una guida elettrica senza pensieri con autonomia fino a 416 km con una sola ricarica. Con il caricatore in Corrente Continua da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) il livello della batteria passa dal 15% all’80% in soli 30 minuti.

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Per Nissan Micra è una storia di successo iniziata nel 1992, quando arriva nel mercato italiano e rivoluziona profondamente e per sempre il segmento delle vetture cittadine grazie al suo design iconico dalle forme tondeggianti, capace di distinguersi dalla concorrenza.

Dal 1992 al 2022, anno della sua quinta generazione, sono circa 600.000 le Micra vendute in Italia, pari al 42% di tutte le vetture Nissan vendute nello stesso periodo nel nostro Paese. Un trentennio in cui Micra è stata sinonimo di Nissan, un nome capace di imprimersi nella mente delle persone e che ancora oggi esprime una forza unica.

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Realizzata su piattaforma AmpR, la nuova Micra è allo stesso tempo compatta esternamente e spaziosa al suo interno e segna un passo fondamentale nella strategia di elettrificazione della sua gamma. Infatti, entro l’anno fiscale 2026 è previsto anche l’arrivo sul mercato della nuova Leaf, Juke in versione elettrica e un modello elettrico di segmento A.

La nuova Nissan Micra è in vendita con prezzi a partire da 24.990 euro (con incentivi Nissan fino a 4.510 euro).