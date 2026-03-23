BYD ATTO 2 DM-i ibrido di ultima generazione

dual mode

Carlo Scagnoli 23 marzo 2026 a

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«Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio». Con queste parole Alessandro Grosso, Country Manager BYD & Denza Italia, descrive la Atto 2 DM-i, la nuova arrivata di BYD presentata a Milano. Si tratta di un nuovo SUV compatto che porta nel segmento una combinazione di tecnologia avanzata, efficienza, riduzione dei consumi e spaziosità interna. Con la tecnologia Super Hybrid con Dual Mode, Atto 2 DM-i introduce un approccio diverso alla mobilità, puntando sull'innovazione tecnologica che permette di abbattere i costi di utilizzo quotidiano.

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La vettura misura 4.330 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, con un passo di 2.620 mm, progettato per massimizzare lo spazio interno, ai vertici della categoria, e mantenere sbalzi ridotti. Il bagagliaio offre una capacità di 425 litri, che può arrivare fino a 1.335 litri abbattendo i sedili posteriori.

Nella parte posteriore spiccano i fanali con design «Chinese knot», uniti da una barra luminosa orizzontale; lo spoiler superiore completa il profilo con un richiamo allo stile sportivo del marchio. Rispetto alla versione totalmente elettrica, la Atto 2 DM-i introduce una griglia frontale più ampia, nuovi dettagli decorativi nel paraurti e una diversa disposizione dei loghi posteriori, insieme al nuovo badge BYD posto al centro del portellone.

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La nuova Atto 2 DM-i introduce nel segmento dei SUV compatti la tecnologia Super Hybrid con DM-i (Dual Mode). Il sistema combina motori elettrici ad alta efficienza, la Blade Battery e il motore termico Xiaoyun da 1,5 litri, che raggiunge un'efficienza termica fino al 43,04%.

La Atto 2 DM-i Active è equipaggiata con un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida disponibili di serie su tutta la gamma.

Il veicolo è coperto da 6 anni di garanzia sul veicolo e 8 anni o 250.000 km sulla batteria, con una State of Health (SOH) garantita di almeno il 70%.