Volvo ES90 lusso elettrico svedese

08 marzo 2026

Benvenuti a bordo del lusso della tecnologia targati Volvo. Con la nuova ES90 la casa svedese rilancia la sfida in un mercato, quelle delle berline elettriche top, sempre più affollato. Ma definire questa vettura berlina è riduttivo, perché con quel look tra Suv e coupé allo stesso tempo non passa di certo inosservata nonostante fili via silenziosa come una star che non vuole esse riconosciuta tra la folla. Si tratta di fatto del design scandinavo alla sua massima espressione in grado di unire l’eleganza raffinata di una berlina (con un coefficiente aerodinamico di solo 0,25 il migliore di sempre per la casa) con l’adattabilità di una fastback e lo spazio di un Suv.



Prima elettrica della casa, costruita sulla piattaforma SPA2, con la nuova tecnologia a 800 volt che consente un’autonomia fino a 700 chilometri e tempi di ricarica particolarmente contenuti: 275 km in soli dieci minuti con ricarica ultrafast.

Un discorso a parte va fatto per il software che equipaggia questa vettura: il top su un’automobile in grado di fare calcoli velocissimi e mettere la vettura al servizio del guidatore consentendo standard di sicurezza mai visti prima. Un sistema Safe Space per proteggere le persone dentro e fuori dall’auto che dispone anche dell’Interior Sensing in grado di rilevare minimi movimenti all’interno della vettura: il respiro di un bambino o di un animale, proprio per evitare che qualcuno possa «dimenticare» figli o animali in auto. Pazzesco poi l’impianto acustico.

Tre le versioni disponibili. La «base» o meglio la versione Single Motor Extended Range da 333 CV in allestimento Core. Le versioni Plus e Ultra con lo stesso motore e poi le varianti Twin Motor da 449 CV, disponibili solo in allestimento Ultra, i prezzi partono. Infine c’è la top di gamma Twin Motor Performance da 680 CV. Tutte già disponibili nei concessionari Volvo con prezzi a partire da 86mila euro.