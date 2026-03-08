Mercedes CLA scopre l'ibrido

TRE VERSIONI

Massimiliano Vitelli 08 marzo 2026

Mercedes-Benz Italia rinnova l’ormai consolidata partnership con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA. Due, i poli formativi nei quali si può godere del nuovissimo CLA Safety Hub, il Centro di Vallelunga a Roma e quello di Lainate a Milano, nei quali sarà proprio la compatta premium di Mercedes-Benz ad essere protagonista nelle esercitazioni. La scelta di utilizzare questa vettura nei corsi non è casuale.

La CLA è stata infatti indicata come l'auto più sicura del 2025 nei test EURO NCAP, oltre a d aver conquistato il prestigioso premio The Car of The Year 2026. L’occasione dell’incontro con la stampa ha permesso la presentazione della CLA Hybrid, la vettura che Mercedes considera l’alternativa, migliorativa, all’utilizzo di quelle a propulsione diesel. A bordo della CLA ibrida c’è tanto spazio e tecnologia. La vettura può ospitare fino a tre schermi grazie all’MBUX Superscreen opzionale. L’infotainment si basa sulla nuova interfaccia multimediale MB. OS della Stella che integra l’intelligenza artificiale di Chat GPT e Gemini con la quale si può realizzare anche dei podcast personalizzati da ascoltare durante il viaggio. Presentata dalla casa come una full-hybrid, la CLA Hybrid è dotata di un propulsore quattro cilindri turbo 1.5 a ciclo Miller dalle dimensioni super-compatte, tanto da poter essere posizionato all’interno del vano che sulla versione 100% elettrica è utilizzato come portabagagli anteriore. Il motore termico è affiancato da un motore elettrico da 22 kW e una batteria da 1,3 kWh. Il tutto abbinato al cambio elettrificato doppia frizione a 8 rapporti.

La gamma dei motori ha tre livelli di potenza, da 136 CV e 200 Nm, da 163 CV e 250 Nm e da 190 CV e 300 Nm, Tre, anche le versioni: CLA 180, CLA 200 e CLA 220, le ultime due disponibili, a richiesta, con la trazione integrale 4Matic. La nuova Mercedes CLA Hybrid è disponibile negli allestimenti Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus, con prezzi a partire da 47.300 euro mentre per le 4Matic si inizia da 51.804 euro. La top di gamma è la CLA 220 4Matic Premium Plus che si porta in garage con un investimento a partire da 62.777 euro.