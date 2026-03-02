Dacia rilancia la sfida globale

gruppo renault

Massimiliano VItelli 02 marzo 2026 a

a

a

Dacia inizia il 2026 alla grande, presentando la nuova gamma che è molto di più di un’operazione di restyling. Nella splendida cornice della Costa Azzurra, il marchio romeno di casa Renault mostra alla stampa internazionale il risultato di un grande lavoro che spazia dall’aspetto estetico a quello tecnologico con risultati davvero sorprendenti. Abbandonato da tempo lo stile minimalista,

Con Symbioz e Austral attacco al segmento C

Dacia è oggi un brand che unisce l’accessibilità economica a prodotti di qualità, un binomio che piace al mercato ed è infatti premiato da un costante incremento delle vendite (+3.1% nel 2025). I primi due modelli che proviamo tra le strade intorno a Nizza sono Sandero Stepway e Jogger. L’impatto estetico regala subito la prima novità: entrambi i veicoli adottano la nuova firma luminosa a LED a forma di T rovesciata. La Sandero Stepway, che si presenta con un volante tutto nuovo che dispone del comando E-Shifter associato al motore Eco-G120 con selettore automatico, è mossa da un motore 1.2 turbo bi-fuel da 120 cv. I due serbatoi, benzina e GPL (da 50 litri ciascuno), garantiscono circa 1.600 km di autonomia.

Omoda 7 SHS-P oltre la tecnologia

Sotto il cofano della Jogger, invece, c’è un motore hybrid 155 composto da un 1.8 benzina da 109 cavalli e due elettrici per 155 cv totali. Passiamo poi a Duster e Bigster, sui quali Dacia punta davvero forte, grazie soprattutto al motore hybrid-G 150 4x4 che combina mild-hybrid 48V, GPL e trazione integrale. I test fuoristrada ci hanno dimostrato la qualità del lavoro svolto dagli ingegneri Dacia, oltre ad inerpicarsi senza difficoltà su salite rocciose, Duster e Bigster se la sono cavata alla grande anche nell’attraversamento di un torrente e sul fango. L’autonomia, superiore a 1.500 km, mette in archivio i dubbi sulla percorrenza di grandi distanze. Infine, ecco la Spring, che offre una inedita batteria Litio-Ferro-Fosfato da 24,3 kWh e motorizzazioni più potenti da 70 o 100 cv. In un campo outdoor allestito dagli addetti Dacia, abbiamo avuto la possibilità di apprezzare anche i tanti accessori disponibili, tra questi la tenda parasole InNature (3x3 metri, 40% materiali riciclati).

I prezzi: Sandero Stepway, 16.500; Spring, 17.900; Jogger, 18.800 euro.