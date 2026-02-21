Sandero si rinnova e cambia motori

Giovanni Massini 21 febbraio 2026 a

«Siamo marca numero uno nel settore privati in Italia – ha detto Guido Tocci, direttore generale Dacia Italia – leader per il terzo anno consecutivo e seconda in Europa, per una crescita consolidata ed ininterrotta da 8 anni». Un’affermazione soddisfatta, quella di Tocci, in attesa delle direttive del nuovo Ceo Renault Francoist Provost. Anche in un mercato che è calato del 2,4%, Dacia è riuscita a fare 97.198 immatricolazioni (+13,1%). Punto forte dell’affiliata Reanult, le motorizzazioni a GPL, che coprono ormai il 58,53% delle vendite, che ora arrivano (su alcuni modelli) anche in versione ibridizzata (elettrificata) e con cambio automatico.

A Milano primo sguardo alla nuova Sandero, la straniera più venduta in Italia e la seconda in assoluto, con 49.376 immatricolazioni. Parliamo dell’auto più venduta in Europa, con più di 3 milioni di unità dal lancio (2007) e del modello più venduto del gruppo Renault e che rappresenta il 51% del brand Dacia.

Tre gli allestimenti per entrambe le versioni, la Streetway e la Stepway, la più accessoriata e rifinita, ma anche quella più gettonata (oltre il 70% delle vendite): Essential, Expression (il cuore di gamma) e Journey, che sulla Stepway diventa Extreme.

Vediamo la gamma motori. Il nuovo full-hybrid da 155 Cv arriverà solo in un secondo momento, figlio della collaudatissima tecnologia E-Tech Renault, che abbina un 1.8 benzina ad uno starter generatore rinforzato, alimentato da una batteria da 1,4 kWh, con un cambio automatico che offre 2 rapporti in solo elettrico e 4 con il termico (6 in tutto) e che abbassa di un ulteriore 10% emissioni e consumi (in città si fa l’80% in elettrico).

Il nuovo GPL EcoG resta basato sul benzina 3 cilindri di 1.2 cmc, ma portato a 120 Cv (100 la precedente versione), con cambio automatico Edc: super autonomia di oltre 1.500 km. Il benzina TCe 1.0 cmc arriva a 100 Cv (+10 Cv) e resta la versione aspirata (il primo ingresso) da 65 Cv. I prezzi partono da 16.500 ed i 14.800 euro.

