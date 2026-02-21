Cayenne scopre l'elettrico

Tiziano Carmellini 21 febbraio 2026 a

Porsche non smette di stupire e lascia ancora una volta il segno portando su strada l’ultima versione della Cayenne: la quarta serie dell'iconico Suv di Stoccarda, adesso in versione full electric. Il grande Suv tedesco che ha segnato l’ingresso del marchio sportivo in queste segmento di mercato, continua a fare numeri molto interessanti nonostante le dimensioni e l’arrivo (per certi versi in concorrenza) della «piccola» Macan sicuramente più a misura a chi ne fa un uso anche cittadino.

Ma tra sorelle non ci si odia, anzi e i numeri dell’anno da poco concluso dicosno proprio questo: nel 2025 Porsche Italia ha consegnato 7.228 vetture (-12% rispetto al 2024), un traguardo che rappresenta il quarto miglior anno di sempre e che ha riconfermato la filiale italiana come terzo mercato singolo europeo per volumi. È ancora la 911 a fare da regina e a detenere il ruolo di best seller con 2.544 esemplari consegnati. Una performance resa possibile dal profondo rinnovamento della gamma, avviato nel 2024 e che lo scorso anno ha visto l’arrivo delle versioni S, 4S e Turbo S, affiancate dalle edizioni speciali 911 Spirit 70 e 911 GT3 90 F.

E adesso con questa nuova offerta, la Cayenne Electric, che arriverà nelle concessionarie italiane intorno all’estate nelle versioni Electric e Turbo Electric, la sfida si rinnova. Questo Suv completamente elettrico coniuga il Dna della casa di Stoccarda con una tecnologia all'avanguardia, garantendo una potenza fino a 850 kW (1.156 CV), uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, una potenza di ricarica fino a 400 kW4 e un’autonomia che raggiunge i 642 chilometri (ciclo WLTP). È la Porsche di serie più potente di tutti i tempi e al contempo la più versatile: dinamica su strada, disinvolta nel fuoristrada e confortevole nei lunghi viaggi.

Andrà in vendita con listino a partire da 108.922 euro. Per la Turbo invece il prezzo di ingresso sarà 169.545 euro.