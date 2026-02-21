Omoda 7 SHS-P oltre la tecnologia

gruppo chery

Benvenuta Omoda 7 SHS-P. L’ultima nata del marchio cinese Omoda & Jaecoo è una hybrid plug-in ricchissima di tecnologia e si presenta con una sorpresa davvero innovativa. Il bigliettino da visita di questo modello, è infatti, un dettaglio che farà probabilmente da apripista: il display che si sposta. Grazie ad un sistema di scorrimento, infatti, lo screen a 15’6 si muove (tramite comando fisico o vocale) dalla posizione di guida a quella del passeggero. Per il resto, Omoda 7 SHS-P ha un design innovativo che segue il motto del brand che fa capo al gruppo Chery: «Arte in movimento». L’esperienza a bordo, in effetti, è molto piacevole e confortevole, il test drive che abbiamo effettuato per le strade trafficate di Milano lo ha dimostrato.

Esteticamente, Omoda 7 SHS-P si fa notare per la griglia frontale X-Shape parametric con elementi scultorei esagonali in 3d. Interessanti e lontani dalla banalità, i tergicristalli nascosti che si notano solo quando vengono chiamati a svolgere il loro lavoro. Le maniglie sono a filo carrozzeria, lunga 4,62 metri. Apprezzabili, in quanto comodissimi, i sedili sportivi, mentre l’eleganza è regalata dalle superfici soft touch. Altre note positive sono la ricarica wireless e il bellissimo tetto panoramico.

Omoda 7 SHS-P si muove grazie a un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV e due motori elettrici, uno di trazione da 204 CV e uno da 82 CV riservato alla ricarica della batteria Litio-Ferro-Fosfato da 18,4 kWh. Secondo i responsabili del marchio, quest’auto può viaggiare in modalità 100% elettrica per 128 km ed ha un’autonomia complessiva di 1200. Dotata di un pacchetto di sistemi di sicurezza di prim’ordine, Omoda 7 SHS-P è disponibile in cinque colori e tre allestimenti: Pure, Premium e Premium Pro Pack. Prezzi a partire da 38.900 euro.