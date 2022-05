Finale Roma-Feyenoord a Tirana, 10mila abbonati restano senza biglietto

Emanuele Zotti 06 maggio 2022 a

"Ce ne andiamo in finale" cantavano ieri sera i giocatori della Roma dopo aver battuto il Leicester e conquistato la possibilità di giocarsi la Conference League nell'ultimo atto della competizione, in programma il 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord. A Tirana vorrebbero andarci anche i 13.993 abbonati giallorossi che dalle 9 alle 13 di oggi hanno avuto la possibilità di iscriversi alla lotteria organizzata dal club per mettere in palio i 3mila biglietti messi a disposizione dalla Uefa.

Un numero davvero ridotto per una finale europea, che rischia di lasciare più di 10mila romanisti senza la possibilità di seguire la squadra in Albania. Nonostante la capienza dell'Air Albania Stadium sia di 21.690 spettatori, la Uefa ha assegnato soltanto 6mila tagliandi da dividere tra Roma e Feyenoord riservandosi il diritto di mettere in vendita parte dei biglietti residui e di riservarne altri a sponsor e istituzioni. Come e se sarà possibile acquistare altri biglietti al di fuori dei 3mila messi a disposizione dalla Roma non è ancora noto. A chiarire la questione dovrebbe essere un comunicato Uefa atteso nelle prossime ore.

