Silvio Berlusconi scaramantico: niente viaggio a Perugia per festeggiare il Monza in Serie A

Niente trasferta per Silvio Berlusconi allo stadio di Perugia per il match decisivo di stasera alle 20.30, che potrebbe regalare al suo Monza una storica promozione in serie A. Tutto era pronto per consentire al Cavaliere di festeggiare allo stadio Renato Curi un traguardo mai raggiunto dal club brianzolo, ma all’ultimo momento Berlusconi, raccontano dalle parti di Arcore, ha deciso di dare forfait.

Non si conoscono le motivazioni, una cosa certa: stavolta, non c’entra la salute, perché fonti qualificate garantiscono che il leader azzurro è in buone condizioni fisiche. C’è chi assicura che il presidente di Forza Italia abbia rinunciato soprattutto per un fatto di scaramanzia: del resto, fanno notare, anche se il Curi risveglia bellissimi ricordi per l’ex premier, visto che il 23 maggio del ’99 proprio su quel campo il Milan vinse il suo sedicesimo scudetto con una grande rimonta sulla Lazio, allora Berlusconi non era in tribuna: sugli spalti c’era solo il fido Adriano Galliani, allora ad rossonero, che fu immortalato da tv e giornali per il suo "urlo" di esultanza.

C’è anche chi scommette che sul forfait abbia inciso il brutto tempo previsto per stasera in Umbria. Comunque, l’ex premier non ci sarà allo stadio: al suo posto ancora lui, Adriano Galliani. In caso di vittoria e conquista della massima serie, raccontano, Berlusconi è pronto ad accogliere e festeggiare insieme alla squadra nei prossimi giorni a Milano, probabilmente a Villa Gernetto, già sede dei ritiri del club brianzolo.

