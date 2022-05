Ibrahimovic, Donnarumma, Haaland: tutti i campioni presenti per l'ultimo saluto a Raiola

05 maggio 2022 a

a

a

Campioni di ogni nazione riuniti per salutare il loro amico speciale. Perché Mino Raiola, per tanti di loro, era molto più che un procuratore. A Montecarlo, nella chiesa di Saint-Charles, a due passi dal Casino, si sono svolti oggi i funerali dell'agente scomparso lo scorso 30 aprile dopo una lunga malattia.

Addio a Mino Raiola. La storia del re dei procuratori venuto dal nulla

Da Ibrahimovic ad Haaland, da Verratti all'ex romanista Justin Kluivert, da Donnarumma a Fabregas, i ragazzi di Mino si sono stretti attorno alla famiglia del manager italiano. Prima delle esequie, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i familiari di Raiola si sono stretti in cerchio in un lungo abbraccio.

Tanti gli amici presenti giunti dall'Italia. I funerali si sono tenuti in forma privata ma hanno richiamato l'attenzione anche di passanti e curiosi, visto l’imponente apparato di sicurezza che ha circondato la cerimonia e le strade limitrofe, bagnate da una pioggia costante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.