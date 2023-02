Fedez cancella la story su Chiara Ferragni, che succede nella coppia

Alice Antico 18 febbraio 2023 a

a

a

Sono ormai giorni in cui non si parla d’altro che della presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. La causa sembrerebbe essere proprio il bacio tra il rapper ed il cantante Rosa Chemical durante la serata finale di Sanremo. Che si sia trattato di imprevisto o di un espediente premeditato, l’episodio ha generato il caos tra i social, ed anche tra gli stessi Ferragnez, a quanto pare. I due hanno smesso di postare foto e contenuti insieme sui loro profili social dalla fine della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Fedez, nello specifico, ha smesso di pubblicare contenuti in generale, mentre Chiara continua a postare i suoi outfit quotidiani ed i look sanremesi.

"C'è attrazione". Rosa Chemical, la confessione dopo lo show a Sanremo

Ma cosa c’è di vero in tutte queste voci? Ieri ad intervenire è stato, finalmente, il cantante tramite una Instagram Story. Fedez ha pubblicato una frase di una sua celebre canzone dedicata proprio alla moglie: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”. Non era ben chiaro se quella Ig story avesse confermato la crisi. Sta di fatto che, qualche minuto dopo, il rapper ha eliminato la Story in questione.

La rivelazione di Rosa Chemical: “La politica ha cercato di tapparmi la bocca”

Interessanti sono state, in tutte questa vicenda, le parole dell’autore che ha ripreso la lite tra i Ferragnez sul palco dell’Ariston: “Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro.Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale.Ridevo, perché uno come me non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni”.