Sanremo 2023, Renato Zero contro Rosa Chemical: la colpa è di chi lo fa cantare

18 febbraio 2023 a

a

a

Renato Zero a valanga contro il Festival di Sanremo. O meglio contro gli organizzatori della kermesse canora, colpevoli a suo avviso di mandare in scena artisti non ancora pronti ad affrontare questo tipo di ribalta. Com'è successo con Rosa Chemical, la cui esibizione con Fedez ha poi scatenato un vero putiferio. «Non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità», così il cantante Renato Zero durante la conferenza stampa di presentazione del suo prossimo tour commentando l’esibizione di Rosa Chemical.

La Rai si fa soffiare Sanremo? Nuova bomba sull'addio, arriva il bando

«Finché c’è questa mentalità io assolvo questi ragazzi, mi rendo conto che non trovare un’identità è un fatto grave. La responsabilità è di chi manda persone che non sono ancora corredate, che non hanno ancora quella giusta preparazione», ha concluso.