Rosa Chemical, la confessione di Olly dopo Sanremo: "C'è attrazione"

Nonostante si sia chiuso nella notte tra sabato e domenica con la vittoria di Marco Mengoni, si continua in questi giorni a parlare del Festival di Sanremo 2023. Il focus è soprattutto sulle polemiche suscitate dalla kermesse, che si è rivelata molto politica e ancor più "gender fluid”,e che ha scatenato un vero e proprio caos politico-televisivo a cui stiamo assistendo in questi giorni. Nel mirino, gli attuali vertici Rai ma anche lo stesso conduttore Amadeus che, dopo aver rivendicato i risultati in termini di share ed essersi dimostrato il vero vincitore di questa 73esima edizione del Festival, si è detto anche pronto a lasciare la conduzione della grande kermesse canora, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa.

Si è tornati a parlare di due protagonisti di questo Sanremo 2023: il primo è senza dubbio Rosa Chemical, il cantante protagonista del twerking infuocato sulle gambe di Fedez (e successivo bacio in bocca) che tanto ha fatto e sta facendo discutere sui social e non.

Il secondo invece è Olly, giovanissimo cantante in gara che, in un freestyle (ovviamente non portato sul palco di Sanremo) si è espresso con le seguenti, e scabrose, parole: "Tu sei una cecca però con un H in più, non ti fot*** la tipa non mi piace l’HIV. Alla tv ti fai tante se*** che beh non ti prendi l’AIDS ti prende l’ADSL". Insomma, record di porcherie nel giro di poche righe. Ma non è tutto, perché poi Olly ha parlato proprio di Rosa Chemical, affermando quanto segne: "Tra me e Rosa Chemical c'è attrazione, di qualsiasi tipo. Anche sessuale”.