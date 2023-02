Sanremo, lo sfogo di Anna Oxa ultima in classifica è un caso. Con chi se la prende

08 febbraio 2023 a

È stata la prima a esibirsi sul palco dell'Ariston e l'ultima nella classifica stilata alla conclusione della prima serata del Festival di Sanremo. Il grande ritorno di Anna Oxa, regina indiscussa della kermesse a cavallo degli anni '90 (ha vinto nel 1989 con Ti lascerò, in duetto con Fausto Leali e nel 1999, da solista con Senza pietà) non sta avendo gli esiti sperati. La sua canzone "Sali (Canto dell’anima)" non ha convinto telespettatori e critici, e molti hanno lamentato la difficoltà a comprendere le parole del brano.

Sui social le critiche si sono sprecate con le solite ironie velenose, complice anche il caso suscitato in queste ore da una comunicazione che pare tirare in ballo l'analfabetismo funzionale diffusa da Oxarte e condivisa da Anna Oxa. "La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano ’Sali'. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità".

In un altro post, si legge che "la società Oxarte e Anna Oxa ringraziano il pubblico. Il vostro affetto è molto forte... Non riusciremo a rispondere a tutti Però vi abbracciamo e vi diamo appuntamento a giorno 9. È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla Stampa... Perché si è avuta ennesima conferma... Evidentemente non rappresentano nemmeno voi. A Giovedì!". In altre parole, cho non ha capito il brano farebbe bene a farsi vedere, e la stampa ha attaccato Oxa in modo pretestuoso e pregiudiziale. Comunque, nonostante le polemiche e l'ultimo posto in classifica, non mancano gli attestati di stima per l'interpretazione della cantante.