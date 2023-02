Sanremo 2023, Lucarelli dichiara guerra a Ferragni: raffica di tweet

08 febbraio 2023 a

Selvaggia Lucarelli a raffica: nel mirino della giornalista naturalmente c'è sempre lei, Chiara Ferragni, che ieri ha debuttato come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus prima sfoggiando una stola che è diventata subito la base di meme e battute ("Pensati libera", c'era scritto sopra), poi il discusso dialogo con la Chiara bambina, indossando un vestito in stile nude look.

Dopo giorni di tweet tambureggianti su Ferragni a Sanremo, Lucarelli in prima battuta aveva taciuto. Nessun post, nessun attacco. Poi il diluvio. Quando Blanco va fuori di testa e spacca tutto sul palco dell'Ariston, Lucarelli rompe gli indugi: "Voi dopo quel monologo cosa avreste fatto?". Insomma, la lettera alla bambina interiore avrebbe provocati un raptus a chiunque...

Tra i commenti c'è chi scommette che il monologo della moglie di Fedez garantirà a Selvaggia spunti per anni di post al vetriolo. Che arrivano subito: "Ora mi apro un profilo onlyfans e il commento sul monologo lo metto lì così poi mi compro voi e pikkola KIARA", scrive. Posta a che una sua foto da bambina: "PIKKOLA SELVI AUGURA A SELVAGGIA E A TUTTI VOI LA BUONANOTTE". Il Festival è appena iniziato.