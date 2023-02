Sanremo 2023, Amadeus rivela le parole di Blanco. Cosa si sono detti al telefono

08 febbraio 2023 a

Una telefonata per chiedere scusa. Amadeus rivela la chiamata che gli ha fatto Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, per chiarire il comportamento che ha tenuto sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo. «Blanco - ha rivelato Amadeus - mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, chiede scusa a me e al Festival. È uno dei più grandi talenti della musica italiana, ha sbagliato, e io gli ho chiesto quando ci sono problemi tecnici alzate una mano, ci fermiamo e si rifa. Invece è scattata la rabbia di un ragazzo che compie 20 anni tra due giorni ma non è stato fatto per mancare di rispetto alla città dei fiori. Lui non ha chiesto di essere capito ma perdonato, è il primo che si è reso conto di aver fatto qualcosa che non doveva fare. Non gli vorrei buttare la croce addosso, accetto le scuse con serenità».

«La quantità di rose era notevole ed era difficile posizionarle, era previsto che dovesse fare qualcosa, anche dare un calcio alle rose, poteva rotolarsi, faceva parte della coreografia della canzone. Dal monitor dietro le quinte non si capiscono bene le parole, anche con Bugo e Morgan entrai perché Bugo era andato via ma non avevo capito bene. Con Blanco, non sentendo il problema tecnico, ho capito dopo che si stava eccedendo e c’era qualcosa che non andava». Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, a proposito dell’episodio di Blanco che, nel corso della sua esibizione, ha distrutto tutti i fiori sul palco.