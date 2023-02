Amadeus, stoccata a Salvini: sono quattro anni che attacca il Festival

08 febbraio 2023 a

Le critiche per l'intervento di Roberto Benigni al Festival di Sanremo non vanno giù ad Amadeus che replica piccato ai rilievi di Matteo Salvini. "Sono quattro anni" che il leader della Lega "attacca il festival. Ma basta non guardarlo. Ho sentito che ha detto che guarderà un film, quindi è tutto ok", è la stoccata del direttore artistico. Che commenta anche l'auspicio del vicepremier che la pallavolista azzurra Paola Egonu, tra le co-conduttrici del Festival, non faccia un monologo contro l’Italia razzista sulla scia delle recenti interviste. Amadeus replica: "C’è la libertà". E interviene anche Gianni Morandi: "Ce l’ha ricordato bene ieri sera Roberto Benigni, parlando dell’art 21 della Costituzione e della libertà d’espressione", che evidentemente non vale per i politici.

"Va bene Benigni e va bene Mattarella, ma non penso che la Costituzione debba essere difesa sul palco del Festival di Sanremo", ha dichiarato questa mattina Salvini. Sulla presenza di ieri sera del Capo dello Stato, il vicepremier commenta: "Non sto a fare polemica, se ha scelto di andarci ha diritto di svagarsi anche il Presidente della Repubblica. Per molti italiani è un momento abbastanza complicato per far la polemica" sul Festival. Allo stesso modo "Paola Egonu è una grande sportiva e pallavolista, ma spero che non venga al Festival a fare un tirata sull’Italia razzista, perché penso che gli italiani possono avere tanti difetti, ma non quello di essere razzisti. Mi auguro che gli italiani non si sentano colpevolizzati da Tizio o da Caio, che usino la televisione pubblica per fare la morale a qualcuno".

Altra nota stonata di Sanremo, per Salvini è quella dell'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sarà letto da Amadeus nella serata finale, sabato. "Ieri sera non ho visto il Festival, ero fuori per lavoro. Per molti italiani è un momento complicato, che non ci sia la presenza di Zelensky non mi dispiace. Portare la guerra in mezzo ai Cugini di Campagna mi sembra veramente fuori luogo", afferma Salvini. Ascolterà cosa ha da dire Zelensky? "Quando la legge (Amadeus, ndr)? Io sabato sarò con i miei figli, non penso mi chiedano di ascoltare la lettera di Zelensky a Sanremo. Ci guarderemo un film".