GfVip, Elettra Lamborghini allo scoperto sulla sorella Ginevra: "Spettacolo triste"

Aveva rifiutato di entrare nel merito dei commenti velenosi sentiti nella casa del Grande Fratello Vip, e aveva diffidato la sorella a parlare di lei nel reality di Canale 5. Ma alla fine Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio e ha affidato a una lunga story pubblicata su Instagram la sua versione sul rapporto con Ginevra Lamborghini. "Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata, nella mia sfera relazione, famiglia ed amicizie. Tendo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica" premette la cantante ed ereditiera.

Elettra ricorda l'"infanzia molto bella e sana, cosi come anche la mia adolescenza, nonostante io abbia preso la mia strada molto presto ed abbia iniziato a viaggiare già da giovane. Non mi sognerei mai di incolpare i miei genitori anzi, li ringrazio per la persona ferma e determinata che sono oggi. E tengo a precisare che con gli altri componenti della famiglia ho sempre avuto un bellissimo rapporto, che tutt'ora ho". "Oltre a cadere dal pero rimango anche senza parole. A questo punto spero e mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro", è il sospetto di Lamborghini che ricorda le due diffide a Ginevra e al programma, chiedendo "di astenersi a parlare di me, con una reazione positiva da parte sua dicendo che assolutamente non avrebbe toccato l'argomento perché non interessata. La seconda diffida (quella della seconda puntata) è stata un richiamo. Visto quello ciò di cui si è parlato già dalla prima puntata con tanto di immagini da me mai divulgate ed assolutamente da me non approvate, immagino l'obiettivo non sia di riappacificarsi ma sia un altro".

"Il silenzio spesso vale piu di mille parole - ha aggiunto -. Non parlerò ulteriormente di questo teatrino. Lavoro in televisione da anni e non penso che sia il luogo dove parlarne, tutto il resto è gossip... o in questo caso uno spettacolo triste". Elettra si rivolge poi direttamente a Ginevra: "Se avessi voluto essere cattiva avrei potuto tranquillamente fare uscire dichiarazioni e parlare durante tutti questi anni ma non l'ho mai fatto...". "Andare in televisione a mettermi in cattiva luce non penso sia rispettoso nei miei confronti ". "Detto ciò, tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, oltre a quella che ha inviato al mio legale in risposta alla mia prima diffida... Ma se l’avessi ricevuta l'avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale ad oggi non ci sia stato alcun chiarimento. Non ho piu niente da dire riguardo alla questione, dormite tranquilli se pensate che andrò li a fare dello show", conclude. Ginevra nel corso del GfVip non ha mancato di parlare del suo rapporto con Elettra sottolineando come il rapporto tra le due si fosse guastato nel tempo.