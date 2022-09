GfVip, Antonino Spinalbese manda un messaggio a Belén Rodriguez.

Alice Antico 20 settembre 2022 a

Antonino Spinalbese, 27 anni, è finito nel ciclone del gossip per la sua relazione con Belén Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì, che ama perdutamente. Egli fa parte del cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 7, che è appena iniziato. Nel video di presentazione, il modello ha spiegato di non essere più un parrucchiere, ma "un imprenditore creativo”; si è descritto come "ambizioso, pazzo, un'anima libera" e ha ammesso: "Mi piace sedurre da morire, è proprio una competizione, una gara. Sono attratto dal mondo femminile". Il concorrente, quindi, ha raccontato di avere avuto numerose esperienze lavorative: "Sono stato un parrucchiere, ad oggi sono un imprenditore creativo. Prima di fare il parrucchiere, ho fatto il cameriere, il giardiniere, lo sgombero di cantine e solai".

Poi, guardandosi bene dal fare il nome della sua ex compagna, il ventisettenne ha parlato dell'amore con Belén: "Il mondo del parrucchiere, mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c'entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa".

GfVip, si riapre la casa di Signorini

In collegamento con Alfonso Signorini, ha dichiarato: "Come sto? Adesso bene". Poi, il conduttore, lo ha incalzato: "Ho visto che non hai mai citato Belén volutamente credo, ma ne approfitto perché lei ci sta guardando in questo momento, ci siamo sentiti ieri con lei. Ciao Belén, un bacio. Credo che farà il tifo per te". Spinalbese ha sollevato il braccio per salutarla e poi ha aggiunto: "Salutiamo mia figlia più che altro, voglio dirle che la amo". Una volta entrato nella casa, ha subito catturato l'interesse di Cristina Quaranta, anche lei concorrente, che ha commentato: "È un bono pazzesco. È single? Ma io sono troppo vecchia per lui". Infine, Spinalbese ha detto che “spera di fare cambiare idea a coloro che credono sia solo l'ex di...”; e ha concluso: "Al momento sto benissimo da solo, se dovesse arrivare qualcuno spero che arrivi senza limitarmi in nulla". Si è detto convinto che vincerà questa settima edizione del Grande Fratello Vip.