Orietta Berti svela il retroscena sulla partecipazione al GfVip

Tanti soldi. Orietta Berti dice sì al Grande Fratello Vip e lascia Fabio Fazio. Una notizia che lascia tutti senza fiato, ma c'è un retroscena gustoso che la cantante racconta a Il Messaggero. La Berti è da sempre una fan del GfVip che guarda fino a notte fonda a causa dell'insonnia. "Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo", dice la Berti che parla anche del suo problema notturno. "L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro. Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l’altra".

La Berti sarà la nuova opinionista insieme alla riconfermata Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. E svela: "Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in 2 puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”. E, a quanto pare, Fabio Fazio sarebbe rimasto molto male. "Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se n'è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto“, conclude.