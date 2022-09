Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi più vicini, primo amore nella casa del Gfvip

Francesco Fredella 27 settembre 2022 a

Sono sempre più vicini. Parlano a lungo, lui accarezza il suo viso. Insomma, tra Edoardo Donnamaria (speaker di Radio Zeta) ed Antonella Fiordelisi scoppia un vero e proprio feeling. Per la campionessa di scherma è stata una puntata molto complicata: alcuni vipponi l'hanno accusata di essere poco leale. Edoardo mostra tutta la sua dolcezza e si avvicina molto alla campionessa di scherma. Donnamaria sfoggia tutta la sua dolcezza e cerca di calmare Antonella dopo la notizia del televoto. Ma non dimentichiamo che anche lo speaker di Radio Zeta è al televoto, il pubblico è chiamato a scegliere il preferito che verrà eletto come primo immune di questa edizione. Quindi nessuno di questi concorrenti rischia di lasciare la casa più spiata di sempre.

Torniamo alla serata. Antonella è in preda alla disperazione durante un momento di debolezza, ci pensa Edoardo a consolarla. Per questo motivo, in Rete, molti pensano che sia già nata un'intesa. Edo è molto riflessivo, le consiglia di essere meno scontrosa e di non avere troppi pregiudizi nei confronti di Pamela. “Tu sei buona, non reagire sempre in quel modo”, dice Donnamaria. Che accarezza la Fiordelisi. “Sono tutte vipere”, risponde Antonella. “Darò forse una possibilità solo a Pamela.”