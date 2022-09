Si riapre la casa del Grande Fratello Vip

Marida Caterini 19 settembre 2022 a

a

a

Questa sera, lunedì 19 settembre, si riapre la porta rossa per far entrare nella casa di Cinecittà, i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Siamo giunti alla settima edizione del reality con personaggi famosi o presunti tali. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, alla sua quarta volta al timone del reality. Molte le novità di questo nuovo lungo percorso del programma che dovrebbe chiudere i battenti il 26 dicembre. Ma non è detto che non possa continuare per altri tre mesi. E, chissà, forse anche di più. Intanto l’appartamento in cui recludere i concorrenti e lo studio da cui va in onda il programma, sono completamente rinnovati con un’area social molto più intensa dalla quale Giulia Salemi leggerà, in tempo reale, tutti i commenti che provengono dal popolo della Rete.

La prima puntata di questa sera sarà il tradizionale kick off nel quale vengono svelati e presentati molti dei personaggi che entreranno nella casa chiusa di Cinecittà. Ad attraversare la porta rossa saranno Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati che hanno già il crisma dell’ufficialità. A meno di cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbero far parte del cast, Antonino Spinalbese, il parrucchiere ex compagno di Belen Rodriguez, Patrizia Rossetti, un tempo volto di Retequattro alla sua terza esperienza in reality dopo «La Fattoria» e «Pechino Express». Una sorpresa sarà la presenza di Attilio Romita, per anni conduttore del Tg1 che ha deciso di cambiare casacca.

"Mi hanno offerto tanti soldi". Cosa racconta Berti prima del GfVip

Dovrebbero esserci anche Cristina Quaranta, ex velina di «Striscia la notizia», Amaurys Perez che oramai si sposta da un reality all’altro, Carolina Marconi, proveniente dal Grande Fratello 4 che porterà nella casa un momento di riflessione sulla malattia contro cui ha dovuto combattere. E poi ancora Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, Charlie Gnocchi fratello di Gene Gnocchi e conduttore radiofonico, Sara Manfuso giornalista presente in diversi talk Rai e Mediaset, Gegia, attrice comica molto nota in tv negli anni Ottanta, Antonella Fiordelisi conosciuta nel mondo del gossip ed ex schermitrice. Daniele Del Moro è anche lui un ex gieffino: faceva parte dell’edizione 2016 con Barbara D’Urso. Ci dovrebbero essere anche Elenoire Ferruzzi considerata un’icona trans, l’attore Marco Bellavia e, tra i più giovani, Marco Ciupilan e Sofia Giaele De Donà, provenienti rispettivamente da «Il Collegio» e «Ti spedisco in convento». Insomma saranno compressivamente 23 concorrenti, 12 donne e 11 uomini che si metteranno in gioco e saranno sotto i riflettori del reality. Tutti i nomi dei partecipanti saranno resi noti da Alfonso Signorini nel corso della prima e della seconda puntata.

Anche quest’anno ci saranno due puntate a settimana: il lunedì ed il giovedì con finestre di day time su Canale 5 e Italia 1.