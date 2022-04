L'aiutino di Belen alla Hunziker: come si presenta a Striscia, sorprende tutti

09 aprile 2022 a

Michelle Hunziker bellissima. Con l'aiutino di Belen. La Rodriguez, infatti ha vestito la bionda ex moglie di Tomaso Trussardi con un tailleur pantalone primaverile, di uno splendido rosa. Alla scrivania del Tg satirico di Antonio Ricci, su Canale 5, Michelle è sembrata più sexy che mai.

Il top bianco corto, dal quale si intravvedevano gli addominali scolpiti da ore e ore di ginnastica, la Hunziker dopo la separazione sembra rinata. Al fianco di Gerry Scotti è perfettamente a suo agio nelle vesti di conduttrice di Striscia la notizia.

E Belen, ringrazia l'amica di aver scelto un completo del suo marchio, Hinnominate, che porta la firma anche degli altri due fratelli Rodriguez, Cecilia e Jeremias (che in questi giorni si trova con il padre Gustavo nella veste di naufrago dell'Isola dei famosi). In una storia su Instagram, Belen mostra con orgoglio la sua creazione indossata da Michelle. Hinnominate sta prendendo sempre più piede nei gusti non solo dei più giovani.

