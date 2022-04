Michelle Hunziker e il nuovo look bomba: "Mette in mostra solo quelli". Foto eclatanti

02 aprile 2022 a

Sbarazzina, allegra, rivoluzionata. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, con il quale sembrerebbe rimasta in buoni rapporti, Michelle Hunziker ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita dando più spazio al lavoro e al rapporto con i follower: storie Instagram incentrate su divertenti disavventure quotidiane, solito sorriso travolgente e soprattutto un tripudio di colore sotto quel taglio di capelli sbarazzino che tanto le dona.

La conduttrice svizzera ha pubblicato numerose fotografie in cui abbraccia la tendenza moda di questa primavera: tailleur turchesi, top crop lime vestiti multicolor, gonne rosa e maglioni cerulei, come direbbe Miranda Priestley ne Il Diavolo veste Prada. In mostra la pancia con i super addominali scolpiti e qualcuno glielo fa anche notare tra i commenti su Instagram dove la super conduttrice è apprezzatissima. Hunziker è impegnata nella conduzione del tg satirico Striscia la Notizia, mentre il suo cuore sarebbe tornato a battere per un ortopedico. Non uno qualunque bensì Giovanni Angiolini, eletto il medico più bello d’Italia ed ex concorrente del Grande Fratello.

