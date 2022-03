Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, rieccoli insieme. E c'è anche Aurora Ramazzotti

27 marzo 2022 a

a

a

Una serie di "story" Instagram li immortala insieme sorridenti, quasi come se la crisi non ci fosse mai stata. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo vicini: dopo qualche mese dall’annuncio della separazione si sono visti per un’occasione speciale con tanto di prove sociall . Presenti, oltre alla ex coppia, anche la figlia di Michelle. Aurora Ramazzotti, insieme al fidanzato Goffredo Cerza e Odino, il cagnolino di famiglia. Tutti insieme per prendere parte e sostenere un evento organizzato da Tomaso Trussardi con FastCarsSlowFoodTT e Penske cars – Italy.

Una giornata in famiglia, come una volta, a dimostrazione che la crisi è alle spalle, superata, Michelle ha mostrato alcune delle auto presenti alla giornata, ma anche un breve estratto di una conferenza, durante la quale Odino dormiva in braccio a lei. Non è mancato anche un breve siparietto con l’ex marito, che Michelle ha inquadrato per la parte slow food dell’evento. La conduttrice lo ha ripreso dicendo: “Allora, Tom, hai messo insieme giusto due chef”, per poi fare una carrellata e mostrare che erano presenti diversi tra i più famosi artisti della cucina in Italia. “Complimenti”, ha concluso Michelle, tornando a inquadrare Tomaso Trussardi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.