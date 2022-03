Michelle Hunziker, c'è un nuovo amore: dopo Eros e Trussardi la foto in copertina, adesso si capisce tutto

Giada Oricchio 16 marzo 2022 a

Tomaso, Eros? No, Giovanni. Michelle Hunziker avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia dell’aitante ortopedico Giovanni Angiolini. A pubblicare in esclusiva la foto di un bacio sulle labbra, per la verità molto casto poiché Michelle indossava la mascherina, è il settimanale tedesco “Bunte”. A distanza di due mesi dall’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi e dopo l’auto-gossip promozionale per il suo one-woman show con abbraccio a Eros Ramazzotti, Hunziker è stata pizzicata con un altro uomo.

La presunta nuova fiamma ha 39 anni ed è originaria di Sassari, è un medico specialista in ortopedia e traumatologia, apprezzato sui social per i suoi consigli su uno stile di vita sano. Nel 2015 ha partecipato al Grande Fratello 14, dove conobbe e si fidanzò con Mary Falconieri. A seguire ha avuto una serie di flirt con donne dello spettacolo più o meno famose ma senza mai cercare le copertine a tutti i costi. Fino a oggi. La conduttrice svizzera e il bel dottore sono stati avvistati insieme in Sardegna dove era presente anche Serena Autieri, la migliore amica di Michelle. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito ed è presto per dire se Michelle ha voltato pagine, potrebbe trattarsi anche di una semplice amicizia. Se son rose fioriranno. Intanto Hunziker e Trussardi hanno trovato un punto di equilibrio per amore delle due figlie: l’imprenditore era presente alla festa per i 7 anni di Celeste.

