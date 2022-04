Tomaso Trussardi festeggia ma la sorpresa di compleanno è per l'ex Michelle Hunziker: con una foto spiega tutto

07 aprile 2022 a

a

a

Lui, lei, l’altro, l’altra. Tomaso Trussardi spegne 39 candeline e si vendica di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker? Così pare dalle Instagram stories dell’imprenditore. Trussardi ha festeggiato il suo compleanno, ieri, 6 aprile, in un locale alla moda. Non una festa vip, ma un evento di beneficienza pieno di volti noti. Al suo fianco è spuntata niente di meno che Marica Pellegrinelli, ex moglie di Ramazzotti e madre di due dei suoi tre figli. Una clip e una foto che testimonia lo sliding doors dei quattro cuori inquieti. Trussardi jr. ha consumato fredda la sua vendetta sul cantante.

Se subito dopo l’annuncio della separazione da Hunziker, Eros aveva baciato l’ex moglie in tv er suggellare l’amicizia ritrovata, questa volta è toccato a Tomaso prendersi la rivincita sul rivale, già bacchettato in passato per la latitanza nei momenti di difficoltà di Michelle. L’uomo, infatti, ha postato un selfie con Marica scrivendo in dialetto lombardo: “L’è mia Er”. Una frecciatina lapalissiana che Pellegrinelli ha rilanciato sul suo profilo con la caption: “Ma davvero?”. A quanto pare, erano in due a volersi levare un sassolino dalle scarpe. E non è finita perché Trussardi, sempre tramite Instagram, ha mandato un altro pizzino: “Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato”. La destinataria potrebbe essere proprio la conduttrice svizzera: lui le fece gli auguri pubblicamente, lei si è limitata a uno striminzito like.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.