Arisa esce allo scoperto con Vito Coppola: "Grande attrazione". Cosa bolle dopo Ballando con le stelle

Arisa ha vinto. E, adesso, si gode l'ennesimo successo: a Ballando con le stelle per lei è stato un trionfo vero e proprio. Ma lo è stato anche per Milly Carlucci, che ha raggiunto il 28% di share. "È una grande soddisfazione quando ti premiano per qualcosa che non è il tuo lavoro — spiega a Il Corriere della sera. E dire che nel ballo ero abbastanza indietro: sono da sempre scoordinata".

La cantante originaria di Potenza dice che il successo a Ballando è arrivato soprattutto per "Merito dell’attività fisica". E a Il Corriere della sera rimarca: "In generale, sono come un animale che si adatta all’ambiente esterno: ero circondata dalla bellezza ed è stato spontaneo fare delle azioni che ricercassero il bello".

Modesta come sempre, Arisa dice di dover ringraziare Vito Coppola (il suo maestro di ballo nel serale di Rai1). Qualcuno, le malelingue, pensano che possa esserci un feeling un po' sospetto. Lei, però, mette tutto in chiaro così: "C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo".

E poi, alla fine dell'intervista, confessa come mai ha ceduto alle richieste di Milly Carlucci. "Me lo proponeva da anni: avevo sempre detto no. Ma dopo aver fatto Amici, dove tutti ballavano, mi è venuto il desiderio. Ora vorrei continuare a esercitarmi. Con Milly c’è un grande feeling: con la sua eleganza, serietà e professionalità rappresenta l’Italia più bella, umana e non sguaiata", dice.

