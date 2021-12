Ballando Con Le Stelle 2021, Arisa e Vito Coppola i vincitori. La finale tra le lacrime per Simone Di Pasquale

Giada Oricchio 19 dicembre 2021 a

Arisa e Vito Coppola vincono (per un soffio) la finalissima della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle 2021”, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1, sabato 18 novembre. Secondi Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Terzi Sabrina Salerno e Samuel Peron. Polemiche, colpi di scena e lacrime per una finale memorabile.

Arisa e Vito Coppola, Sabrina Salerno e Samuel Peron e Morgan e Alessandra Tripoli e Bianca Gascoigne e Pasquale De Simone sono le quattro coppie che si giocano il podio e la medaglia di legno.

Nella prima manche, il charleston di Morgan sfida il freestyle di Arisa e ad avere la meglio, secondo la giuria, è la cantante lucana. Il risultato, confermato anche dai telespettatori, manda su tutte le furie Morgan che polemizza con Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli: “Ignoranti artistici. Spero che l’anno prossimo non siate qui a rubare lo stipendio”. Milly Carlucci smorza la polemica e il cantautore chiude la sua avventura a “Ballando con le Stelle” con il quarto posto. A seguire si sfidano Sabrina Salerno con Samuel Peron e Bianca Gascoigne insieme a Simone Di Pasquale e qui arriva la grande sorpresa: i giudici premiano la cantante, il pubblico da casa preferisce la 35enne inglese figlia d’arte.

La Salerno ci rimane di sasso, ma incassa la sconfitta (medaglia di bronzo) prima con classe: “So di aver dato il massimo”, poi con una frecciatina velenosa: “Ho ricevuto il tesoretto una sola volta, quindi so di aver fatto bene. Forse io non sono stata all’altezza, ma Samuel è il più bravo come ballerino e come coreografo”. Quinti a pari merito Federico Fashion Style e Valeria Fabrizi (visibilmente amareggiata) che però conquista il premio “Paolo Rossi” per l’esibizione più emozionante.

Il ring finale è un ballo serrato e ad altissimo livello tra Arisa e Bianca, ma è il video-omaggio a Simone Di Pasquale, che si ritira dopo 16 anni di onorata carriera, a far piangere tutto lo studio e la stessa Milly Carlucci: “Simone eri la nostra bandiera, sei unico, ma la nostra storia non si interrompe, gli amici sono per sempre”. Poi l’esito del voto: il 48% contro il 52% di Arisa incoronata dal direttore di Rai1 Coletta: “Sono felice della sua vittoria perché ha rappresentato la verità e l’autenticità”.

