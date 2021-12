Ballando Con Le Stelle, la sfuriata di Morgan contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: ignoranti, rubate lo stipendio

Giada Oricchio 19 dicembre 2021 a

“Ignoranti. Spero che il prossimo anno non siate qui a rubare lo stipendio”. Morgan perde le staffe contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto a “Ballando con le Stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1, sabato 18 novembre. Il cantautore ha sfidato Arisa nella manche valida per la finalissima, ma la giuria gli ha preferito la rivale e Morgan ha sbottato: “Se non fosse che i social devono ancora votare, direi cosa penso del voto di Mariotto e Lucarelli, magari hanno avuto ragione a non saper scegliere”. I telespettatori però hanno dato ragione ai giudici: 48% di preferenze contro il 52% di Arisa. Una medaglia di legno che ha scatenato la rabbia dell’ex frontman dei Blu Vertigo: “Mi complimento con Arisa perché contrariamente a questi due soggetti, ci capisce di arte. A scuola due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati, spero che l’anno prossimo non siate ancora qui a rubare lo stipendio. Siete ignoranti artistici”.

Mariotto e Lucarelli replicano con un sorriso di commiato e derisione, Milly Carlucci e Alessandra Tripoli tentano di calmare Morgan riempiendolo di elogi, ma quello continua a inveire. Selvaggia non ci sta e non inquadrata bacchetta la conduttrice: “Però Milly diciamo una cosa carina anche verso di noi! Non ho capito, noi non possiamo rispondere?! Devo stare zitta? No, io non sto zitta”. Carlucci fa finta di non sentire e consente un ultimo affondo al permaloso cantante: “Sta zitta? Non vedevo l’ora di ammutolire Lucarelli. Se fosse stato per loro io non avrei potuto fare opere d’arte”. Chiude la sua avventura tenendo con una mano la coppa di quarto classificato e facendo con l’altra il pollice verso ai due giurati che sghignazzano e lo salutano con aria beffarda. Nessuno avrebbe scommesso su Morgan in finale, tutti avrebbero scommesso sull’uscita di scena polemica.

