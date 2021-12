Ballando Con Le Stelle, Arisa nella vasca con Vito Coppola. La bomba erotica esplode in pista

Giada Oricchio 04 dicembre 2021 a

Arisa sempre più sexy a “Ballando con le Stelle”, ma Milly Carlucci svela un retroscena: “E’ infortunata”. Nella semifinale del dancing show di Rai1, sabato 4 dicembre, la cantante è scesa in pista con un paio di hot pants di pelle nera da far girare la testa così come la coreografia del cha cha cha sulle note di “Strike a pose” di Madonna. Un’esibizione anticipata da un bagno a due in una vasca piena di schiuma. Alla fine della performance, l’attenzione di giurati e opinionisti si è concentrata sulla vasca “birichina” e una battuta di Fabio Canino: “Una settimana fa si parlava di film erotici, direi che il primo è per la regia di Milly Carlucci”.

Tanto è bastato a scatenare Twitter in commenti ironici e salaci su “Carlucci la pudica dietro la macchina da presa”. Selvaggia Lucarelli è stata l’unica ad ammettere apertamente che non era stato un granché (“sgraziata”) e Arisa ha recitato il mea culpa: “Ci ho provato, ma è difficile misurarsi con un pezzo del genere”. Un’umiltà e una sincerità che ha raccolto i complimenti della giuria ma non fino al punto di alzare i voti: solo 35 punti.

Ma c’è un ma. Milly Carlucci ha confessato: “Lo dico adesso che i giochi sono fatti, Arisa ha ballato con una contusione alla costola che è dolorosissima. Ogni volta che si muove sente male”. L’artista ha dimostrato grande dignità nel non farne parola per un po’ di “captatio benevolentiae”, un comportamento apprezzato da Alberto Matano che le ha consegnato il suo tesoretto di 50 punti: “Non merita il penultimo posto, bisogna considerare tutto il percorso fatto finora, è tra quelle che si è fatta conoscere di più”.

