Ballando Con Le Stelle, il gesto di Arisa con Vito Coppola infiamma la giuria: interviene pure Milly Carlucci

Giada Oricchio 18 dicembre 2021 a

Nella finale di “Ballando con le Stelle”, sabato 18 dicembre, carezze e baci tra Arisa e Vito Coppola. Nella seconda sfida dell’ultima puntata del dancing show, Rosalba Pippa, nome d’arte dell’artista, ha ballato una rumba assai poco natalizia. Ballerina lei, schiaccianoci lui si sono coccolati dall’inizio alla fina. Si sono stretti la mano, accarezzati, toccati e stretti l’uno all’altro più volte con aria lussuriosa per tutta la durata della performance. Per la giudice tecnica Carolyn Smith è stato il “miglior ballo fatto finora”, mentre Selvaggia Lucarelli ha sottolineato a ragion veduta: “Certo che qui c’erano giocattoli, orsetti, Natale, diciamo che non evocavate cannella e pan di zucchero, ma altro…”. Gesti di passione che non sono sfuggiti neppure a Guillermo Mariotto: “Vito anche nei panni di un soldatino di piombo ci mette la bella Napoli…si sono stretti come a Natale non si fa”. A inchiodarli però è stato Fabio Canino che ha rivelato: “Voi eravate distratti dal video, ma prima dell’esibizione si tenevano per mano, si stringevano forte” e Milly Carlucci risponde facendo capire che probabilmente un principio di fuoco arde nel camino: “Ma quanto sei indiscreto!”. Gatta ci cova? In attesa conquistare il bel Vito, Arisa ha acciuffato i 10 punti di bonus contro Valeria Fabrizi.

