Ballando con le stelle, Arisa e la foto in accappatoio con Vito Coppola: il dettaglio hot dietro le quinte

“In fondo a sinistra”. Vito Coppola pubblica una foto intima con Arisa e manda in tilt Instagram. La coppia, che si esibisce a "Ballando Con Le Stelle" su Rai1, sembra sempre più affiatata e il gossip sui due impazza dopo che, alla fine, di un'esibizione si sono baciati sulle labbra lasciando il pubblico a bocca aperta. Che sia nato qualcosa di più di una semplice amicizia è il dubbio dei fan.

Tanto per gettare benzina sul fuoco il ballerino professionista sui social ha pubblicato uno scatto intimo in cui la cantante e il maestro si presentano in accappatoio dietro le quinte, nel camerino. E i follower sono impazziti.

