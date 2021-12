Sesso in aereo, la confidenza di Alessia Marcuzzi. Chi è il calciatore fortunato

08 dicembre 2021 a

Sesso ad alta quota, spunta la confidenza di Alessia Marcuzzi ai suoi fan. L'episodio del passato della conduttrice televisiva emerge da una delle consuete sessioni di domande e risposte con i suoi follower su Instagram. Tra gli interrogativi dei tanti fan non possono mancare quelli più scabrosi e piccanti.

E così spunta la domanda immancabile: qual è il posto più strano dove ha fatto sesso? La bionda presentatrice ha rivelato che è stato in aereo. La Marcuzzi ha preferito non sbottonarsi oltre e non ha svelato il nome del fortunato con cui ha fatto l'amore tra le nuvole.

Ma i segugi del settimanale Chi vogliono andare in fondo al gustosissimo gossip, seppur appartenente al passato della vita della Marcuzzi. "Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato", scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Secondo il sito del Corriere dello sport l'identikit porta dritto a Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, che ha avuto una relazione con la conduttrice dal 2003 al 2008.

Non mancano altri ex dal mondo del calcio, nella vita della Marcuzzi, legata a lungo con l'ex laziale Simone Inzaghi, ora allenatore dell'Inter, con cui ha avuto un figlio. Tra le altre relazioni della Marcuzzi si ricordano quelle con Francesco Facchinetti e il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi.

