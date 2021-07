Alena Seredova, "la famiglia allargata". La risposta su Instagram per colpire Ilaria D'Amico e Buffon

Giada Oricchio 19 luglio 2021 a

Il tempo lenisce tutte le ferite tranne quelle di Alena Seredova. La modella ceca ha risposto un secco “no” ai follower che su Instagram le hanno domandato se creda nella famiglia allargata. Il categorico rifiuto è colpa dell’ex marito Gigi Buffon e di Ilaria D’Amico. Il portiere della Juventus era sposato con la Seredova quando iniziò una relazione extraconiugale con la conduttrice di Sky poco prima dei Mondiali 2014. La storia doveva rimanere segreta fino alla fine del torneo ma la bomba scoppiò prima e la Seredova scoprì le corna da un giornalista che parlava in radio. Un fulmine a ciel sereno per la madre di David Lee e Louis Thomas, i primi due bambini del portiere. La modella non ha mai fatto scenate ma se l’è legata al dito e non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di frequentare la nuova compagna dell’ex marito per consolidare il rapporto tra fratellastri visto che Buffon ha avuto un altro figlio, Leopoldo Mattia, dalla D’Amico, a sua volta già mamma di un altro maschietto.

Dal canto suo, la giornalista ha dichiarato di non essere una sfasciafamiglie perché il matrimonio di Buffon era già finito. Alena ha ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore Alessandro Nasi, cugino degli Agnelli, ed è diventata madre di Vivienne Charlotte. Insomma, nessuna vacanza allargata come per la famiglie Facchinetti-Marcuzzi, ognuno per lidi propri.

