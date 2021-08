Le disoccupate della televisione: senza programmi Balivo, Isoardi e Marcuzzi

Marida Caterini 23 agosto 2021 a

a

a

La stagione autunnale è oramai alle porte. Ma ci sono personaggi del piccolo schermo che i telespettatori non rivedranno più nei loro consueti posti come conduttori. O hanno cambiato collocazione oppure sono momentaneamente lontani dal video. Uno dei casi più eclatanti riguarda Giancarlo Magalli che ha scelto di lasciare «I fatti vostri» per dedicarsi ad un quiz pomeridiano sempre sulla seconda rete. Si tratta di «Una parola di troppo», nuovo gioco sulla lingua italiana in onda dalle 17.10 dopo la conclusione di «Detto fatto». Restando in ambito Rai non ci sono attualmente progetti per Caterina Balivo che, almeno fino ad ora, non sarà presente nel palinsesto Rai per la stagione che sta per iniziare. Salvo la sua presenza nella giuria de «Il cantante mascherato», lo scorso gennaio, la conduttrice manca da un anno dal video quando ha lasciato il programma «Vieni da me» a cui è succeduto «Oggi è un altro giorno» con Serena Bortone.

Cosa dice affacciata al finestrino, Madonna saluta la Puglia

La Rai, Rai 1 in particolare, fa registrare anche un’altra assenza degna di nota: all’interno della giuria di «The Voice Senior», vanno via Al Bano e sua figlia Jasmine che erano stati commissari di gara come un unico giudice nella prima edizione del talent dedicato agli over 60 che hanno aspirazioni canterine. Nella seconda edizione prevista per l’autunno 2021, la coppia papà e figlia sarà sostituita da Orietta Berti. Per i due però, sono previsti nuovi impegni televisivi. Secondo indiscrezioni il cantante di Cellino San Marco potrebbe essere nel cast di «Ballando con le stelle», il dance show di Rai 1 a via il 16 ottobre sulla prima rete con la conduzione di Milly Carlucci. Insomma un vero e proprio cambio di poltrone televisive. In ambito Mediaset è più folta la rappresentanza di personaggi che, per il momento, i telespettatori non ritroveranno in video. Ad iniziare dalla coppia di comici Ficarra e Picone che dopo 15 anni di presenza, ha deciso di lasciare il bancone di «Striscia la notizia». Non si conoscono ancora ufficialmente i nomi dei possibili successori, anche se sul web si rincorrono varie ipotesi, ma nessuna ha il crisma della certezza. Sicuramente il patron del Tg satirico saprà tirar fuori nuovi nomi dal cilindro. Naturalmente non rivedremo più al loro posto le due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che lasciano il Tg satirico dopo 886 puntate diventando così le veline più longeve del programma. A loro adesso, saper dimostrare di essere pronte per il mondo dello spettacolo con nuove proposte che non siano le solite partecipazioni ai reality.

Veronica Lario ricca col mattone, decisivo l'aiuto di Conte e Alfano

Rimanendo a Cologno Monzese, c’è da registrare l’addio di Alessia Marcuzzi all’azienda televisiva commerciale. Dopo un periodo di tempo lungo 25 anni, la conduttrice non ha accettato le proposte che le sono state fatte ed ha siglato un divorzio che certamente avrà conseguenze. Intanto vedremo quale sarà il futuro della Marcuzzi, se prenderà un periodo di pausa oppure se è già impegnata nella ricerca di nuovi ingaggi, come riportato dalle indiscrezioni che circolano sul web. Per lei, ad esempio, potrebbero aprirsi le porte di Netflix. Staremo a vedere. Un altro personaggio che non rivedremo è Elisa Isoardi. La ex conduttrice di La prova del cuoco, dopo aver preso parte alla scorsa edizione di L’isola dei famosi, era in lista d’attesa per un programma sulle reti Mediaset. Ma per adesso non ci sono indizi che possano far pensare ad una simile eventualità. Infine, in casa Mediaset, Barbara D’Urso non sarà più al timone di «Domenica live» e «Live Non è la D’Urso». Resta, però, ancorata a «Pomeriggio Cinque» che dovrebbe subire delle modifiche e dare meno spazio al gossip.

Bollori social, il video di Bolle che fa svalvolare le fan. Anche quelle vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.